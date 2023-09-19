بعد قصف مطار بكردستان.. العراق يستدعي سفير تركيا

2023/09/19 | 16:31 - المصدر: العربية

بعدما كشف الجيش العراقي أن الطائرة المسيّرة التي ضربت مطار "عربت" في إقليم كردستان دخلت الأجواء من تركيا، أعلنت الرئاسة العراقية أنها تعتزم استدعاء سفير أنقرة في بغداد وتسليمه رسالة احتجاج موجهة للرئاسة التركية.وقالت في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع" الثلاثاء، إن "شن هجمات عسكرية متتابعة تطال المدن والمدنيين فضلاً عن العسكريين أمر يرفضه القانون الدولي"، مضيفة أن "الطائرات المسيرة أصبحت وسيلة معتادة للهجوم التركي على أراضي العراق".كما حذرت من أن العراق "لن يقف مكتوف الأيدي أمام من سعى للمساس بأمنه وسيادته واستقراره".فيما أضافت أن العراق أوضح لتركيا من قبل أنه على استعداد للجلوس مع الجهات الأمنية المعنية لسد الثغرات التي تعتقد أنقرة أنها أماكن تسلل "لمن يريد المساس بأمنها ودون أن نرى استجابة حقيقية لدعواتنا"."انتهاك لسيادة البلاد"أتى ذلك بعد أن كشف الجيش العراقي في وقت سابق الثلاثاء مصدر الطائرة المسيرة التي ضربت مطار "عربت" في إقليم كردستان، مؤكداً أنها دخلت الأجواء العراقية من تركيا.وندد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، بتلك "الاعتداءات المتكررة التي لا