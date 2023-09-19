النجف في ضيافة بغداد لبحث ملف تعويض الفلاحين .. الكرعاوي يكشف التفاصيل

2023-09-19 17:10:20 - المصدر: الفرات نيوز

كما وعدناكم حضورنا هذا اليوم في العاصمة بغداد لمتابعة ملف التعويضات الفلاحين.

ولمتابعة اكمال الإجراءات القانونية التي تتعلق بمبالغ الصرف بين وزارتي المالية والزراعة.

النائب الأول لمحافظ النجف الأشرف هاشم الكرعاوي يلتقي وزير الزراعة المهندس عباس العلياوي في العاصمة بغداد حيث بحث الجانبان ملف تعويضات الفلاحين وضرورة صرفها لمستحقيها.

النائب الأول لمحافظ النجف الاشرف هاشم الكرعاوي مبيناً"

النجف الأشرف أكملت كافة الإجراءات والمحاضر المتعلقة بذلك وتم توقيعها من قبل السيد المحافظ وارسلت إلى وزارة الزراعة في وقت سابق .

وزارة المالية تطلب كافة القوائم وضمن برنامج الاكسل تتضمن اسم الفلاح وقيمة مبلغ التعويض مبيناً سيتم توحيد كافة قوائم المحافظات(النجف،الديوانية،السماوه)من قبل وزارة الزراعة لغرض ارسالها إلى وزارة المالية .

طلبنا من معالي وزير الزراعة تشكيل لجنة لحسم موضوع ملف التعويضات واكمال كافة الإجراءات المتعلقة بها .

أهمية وجود مدير زراعة النجف الأشرف ضمن اللجنة وذلك لمتابعة اي معوق أو حاجة معينة لغرض تزويد اللجنة المعنية به وارساله ضمن القوائم إلى وزارة المالية.

سيتم العمل بهذه اللجنة من هذا الأسبوع مطالباً أن يتم إنجاز عمل هذه اللجنة خلال مده أقصاها (١٥) يوم كحد أعلى .

وأكد الكرعاوي" متابعة لهذا الموضوع شخصياً مع الوزارات المعنية لحين انجازة بشكل نهائي وتسليم هذه التعويضات لمستحقيها .