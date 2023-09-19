اجتماع قضائي في بغداد لتفعيل مذكرات التفاهم بين العراق وايران

2023-09-19 17:10:20 - المصدر: الفرات نيوز

بغداد / إعلام القضاء

اجتمع الوفد القضائي الايراني بتاريخ اليوم الموافق 19 /9 /2023 مع السادة القضاة اعضاء لجنة متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين العراق وايران بخصوص التعاون القضائي.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان "الوفد القضائي العراقي ضم كلا من السيد رئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي ليث جبر والمشرف القضائي القاضي رزاق كاطع والمشرف القضائي القاضي عادل خضير والمدعي العام السيد لطيف حسين فيما ترأس الوفد القضائي الايراني السيد مساعد السلطة القضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية للشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الانسان السيد غريب ابادي".