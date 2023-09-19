اجتماع قضائي في بغداد لتفعيل مذكرات التفاهم بين العراق وإيران

2023-09-19 17:25:21 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء (19 أيلول 2023) عن اجتماع قضائي في العاصمة بغداد لتفعيل مذكرات التفاهم بين العراق وإيران بخصوص التعاون القضائي.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "الوفد القضائي العراقي ضم كلا من رئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي ليث جبر والمشرف القضائي القاضي رزاق كاطع والمشرف القضائي القاضي عادل خضير والمدعي العام لطيف حسين فيما ترأس الوفد القضائي الايراني مساعد السلطة القضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية للشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الانسان غريب ابادي".

وكان الوفد القضائي الإيراني برئاسة غريب أبادي مساعد السلطة القضائية للشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الإنسان في ايران ألتقى صباح اليوم الثلاثاء رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان ورئيس الإدعاء العام نجم عبد الله برفقة عدد من القضاة المختصين وبحثوا استكمال التعاون بين البلدين في الاختصاص القضائي والقانوني.