النزاهة النيابية تكشف عن الأموال المصروفة من قبل إدارة محافظة نينوى منذ العام 2019

2023-09-19 17:30:53 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف نائب رئيس لجنة النزاهة النيابية احمد الجبوري يوم الثلاثاء، مقدار الأموال التي تم صرفها من قبل محافظة نينوى منذ العام 2019.

وقال الجبوري لوكالة شفق نيوز؛ ان "لجنة النزاهة النيابية استضافت محافظ نينوى بشأن الاموال التي صرفت في المحافظة وتحققت من المبالغ التي ذكرت في وسائل الإعلام من قبل أحد النواب الذي قال أن محافظة نينوى صرفت 6 ترليونات دينار، وتم التأكد من أن الأموال المصروفة من قبل ادارة المحافظة منذ عام 2019 ولحد الان بلغت تريليوناً واحدا 900 مليار دينار عراقي"، مشيرا إلى ان "هناك تريليوناً واحدا و 400 مليار دينار لا تزال في المصارف ولم تصرف".

واضاف ان "جلسة الاستضافة ناقشت موضوع مطار الموصل والشركة التركية المنفذة ومراحل العمل و الاسراع في انجاز هذا المطار الحيوي الذي سيخدم كل ابناء الشعب العراقي وليس محافظة نينوى".

وتابع؛ "نحن في مجلس النواب العراقي حريصون على تكامل مع السلطة التنفيذية وليس التقاطع وهذا امر هو من صلب اعمالنا، وان اعضاء مجلس النواب العراقي عندما حلت مجالس المحافظات أضيفت لهم مهام المهام الخدمية فضلا عن المهام الرقابية والتشريع وبالتالي هو هذا من صلب عمل مجلس النواب".

ولفت إلى ان "لجنة النزاهة النيابية ستوجه في الاسبوع المقبل الى محافظة نينوى معاينة الواقع على أرض الواقع وبالتالي هذا الامر هو يخدم الاداء الحكومي وكذلك تبيان الحقائق للرأي العام".