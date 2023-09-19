عودة آخر وجبة من نازحي ديالى إلى بلدة ساخنة

2023-09-19 17:30:53 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مسؤول محلي في ديالى، يوم الثلاثاء، عودة أكثر من 700 أسرة نازحة إلى ناحية السعدية الساخنة شمال شرق بعقوبة بعد تأخر عودتها لأسباب خدمية.

وقال مدير ناحية السعدية، أحمد ثامر الزركوشي، لوكالة شفق نيوز، إن "أكثر من 700 أسرة نازحة من 21 قرية عادت إلى مناطقها اليوم بعد تهيئة المقومات الخدمية من قبل الحكومة المحلية والجهات المختصة".

وبين أن "النازحين العائدين يمثلون آخر وجبة في السعدية وديالى بعد تعذر عودتهم خلال الفترات الماضية بسبب انعدام الظروف الخدمية والأضرار التي خلفتها الجماعات الإرهابية".

وسيطر تنظيم داعش على ناحية السعدية (60 كم شمال شرق بعقوبة) في حزيران/ يونيو عام 2014، فيما استعادت قوات الأمن السيطرة على الناحية في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام نفسه، وقد نزحت آلاف الأسر من مناطق العظيم والسعدية وجلولاء وشمال المقدادية وشرق المنصورية إبّان اجتياح داعش لتلك المناطق ومعارك التحرير التي شهدتها تلك المناطق.

وأكدت لجنة إعادة النازحين في ديالى، لوكالة شفق نيوز، في أيار/ مايو الماضي، انتهاء ملف العودة وإغلاقه باستثناء القرى المدمرة المعدمة خدمياً التي يصعب عودة أهلها إليها ومنها ناحية السعدية وحوض الندا بأطراف قضاء بلدروز شرقي ديالى.