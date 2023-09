لضمان المشاركة الانتخابية رئيس مجلس المفوضين القاضي عمر احمد يستقبل وفدا من منظمات المجتمع المدني

2023-09-19 17:50:05 - المصدر: مفوضية الانتخابات

استقبل السيد رئيس مجلس المفوضين القاضي عمر احمد محمد وفدا من المنظمة الدولية (هيومن رايتس ووتش) ومؤسسة (صوت المعوق العراقي) في مقر مكتبه اليوم الثلاثاء الموافق 19 ايلول 2023 لضمان مشاركة جميع شرائح المجتمع العراقي في الحدث الانتخابي المقبل. وناقش اللقاء توصيات تقرير المنظمة في ما يخص تسهيل مشاركة ذوي الاعاقة في انتخابات مجالس المحافظات

