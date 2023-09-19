بغداد وطهران تعلنان إخلاء مقرات المعارضة الإيرانية قرب الحدود ونزع أسلحتها

2023-09-19 18:21:23 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل أعلنت اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران، اليوم الثلاثاء (19 أيلول 2023)، إخلاء المقرات المتواجدة قرب الحدود بين البلدين والتي كانت تشغلها مجاميع المعارضة الإيرانية بشكل نهائي ونقلهم إلى مكان بعيداً عن الحدود ونزع الأسلحة من تلك المجاميع تمهيداً لاعتبارهم لاجئين، بعد اجتماعات عقدت في أربيل وبغداد بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، جينين بلاسخارت، مشيرةً إلى أن "هذه الخطوة مهمة وكبيرة تتطلب منا مسؤولية حمايتهم وإكمال تتفيذ المراحل الأخرى من الاتفاق"