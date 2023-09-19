العراق إلى جانب 6 منتخبات في بطولة "الواعدات" الثانية لكأس غرب آسيا

2023-09-19 19:10:15 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، عن مشاركة منتخب العراق النسوي في بطولة "الواعدات" الثانية لكأس غرب آسيا التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان أواخر شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه إلى جانب منتخب العراق تشارك منتخبات البحرين وسوريا وعُمان ولبنان وفلسطين والأردن، على أن تقام قرعة البطولة في 19 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

ويحرص اتحاد غرب آسيا على إضافة بطولة "الواعدات" إلى أجندة مسابقاته منذ العام الماضي، حيث استضافت لبنان النسخةَ الأولى، وفاز المنتخب الأردني بلقبها.

وتعدّ فئة "الواعدات" النواة الحقيقية لمنتخبات المستقبل النسوية لفئة المتقدمات.