2023-09-19 19:35:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، يوم الثلاثاء، بأن محكمة جنايات المحافظة أصدرت حكماً بسجن تاجر كبير في المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "المحكمة أصدرت حكماً بالسجن لمدة 15 عاما وغرامة مالية 10 ملايين دينار ضد تاجر كبير في المحافظة، وهو عسكري في الجيش العراقي، بعد ادانته بمحاولة ادخال اكثر من نصف كيلو من مادة الكريستال المخدرة للناصرية"، لافتا إلى ان "القرار صدر استناداً لأحكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية".

وفي شق اخر، أصدرت محكمة جنايات النجف حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق امرأة بعدما تمت ادانتها بقتل زوجها ثم إحراق جثته ودفنها بمساعدة ضرتها داخل إحدى مزارع ناحية الحيدرية شمالي النجف "، مبينا ان "القرار صدر استناداً لاحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".