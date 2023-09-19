أمطار "متطرفة" تنتظر العراق.. مستويات أعلى من المعدل للوسط والجنوب- عاجل

2023-09-19 20:20:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -بغداد

أكد راصد جوي اليوم الثلاثاء (19 ايلول 2023)، وجود مؤشرات على موجات مطرية متطرفة خلال شهر تشرين الاول المقبل.

وقال السلامي في ايضاح تابعته "بغداد اليوم"، إن "مخرجات نموذج الطقس الاوروبي تشير الى تطرف الامطار خلال شهر اكتوبر المقبل"، مبينًا أن "النموذج يتوقع بدايات مطرية مرتفعة في المناطق الوسطى نزولا نحو الجنوب".

واشار الى ان البلاد قد تشهد حالات قوية من الامطار".

وفي ايضاح اخر، بين السلامي ان التحديثات شبه ثابتة لموسم مميز، وامطار اعلى من المعدل للجنوب والفرات الاوسط وايضا بقية المناطق".











