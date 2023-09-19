الاتصالات تعلن تخفيض أسعار خدمة الإنترنت للمؤسسات الإعلامية

2023-09-19 20:20:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الثلاثاء (19 ايلول 2023)، تخفيض أسعار خدمة الإنترنت للمؤسسات الإعلامية.

وقالت الوزارة لوكالة الأنباء الرسمية، تابعتها "بغداد اليوم"، إنه" تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء والدعم غير المحدود من قبل وزيرة الاتصالات هيام الياسري للمؤسسات الإعلامية كافة، عقد في وزارة الاتصالات اليوم اجتماع مع ممثلي وسائل إعلام وذلك لتوضيح آلية تنفيذ مبادرة الوزيرة بتخفيض أسعار الإنترنت لوسائل الإعلام بنسبة 30% بعد اتخاذ سلسلة من الإجراءات الفنية".

وأضافت، أن" الوزارة دعت وسائل الإعلام إلى الاستفادة من هذه المبادرة من خلال مراجعة الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية الكائنة في شارع أبي نواس مجاور فندق بغداد".

