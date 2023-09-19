فوز 3 منتخبات وتعادل واحد في بطولة الجمهورية الكروية

2023-09-19 20:30:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت ثلاث مباريات كروية، يوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الجمهورية لمنتخبات المحافظات العراقية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إنه في منافسات المجموعة الأولى الجارية في عاصمة إقليم كوردستان، فاز منتخب اربيل على منتخب ميسان بنتيجة 2-1.

وفي منافسات المجموعة نفسها فاز منتخب بغداد الرصافة على منتخب صلاح الدين بنتيجة 1-0.

كما فاز فريق منتخب بغداد الكرخ في المباراة الأولى للمجموعة الثانية على منتخب كركوك بنتيجة 1-0 ضمن المنافسات المقامة في كركوك.

وأضاف مراسلنا أنه، في المباراة الثانية ضمن المجموعة نفسها تعادل فريق منتخب محافظة نينوى مع منتخب واسط من دون أهداف.

ويتصدر منتخب أربيل المجموعة الأولى برصيد خمس نقاط، بينما يتصدر منتخب بغداد الكرخ المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط.