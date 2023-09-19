السوداني: العراق يرغب بتطوير التعاون مع ألمانيا في مجال الطاقة

2023-09-19 20:35:29 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، للمستشار الالماني اولاف شولتز، اليوم الثلاثاء (19 ايلول 2023)، وجود تقدم في خطة العمل المتفق عليها بين العراق والمانيا، وذلك خلال لقائه للمستشار الالماني على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك.

وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى في نيويورك، مساء اليوم الثلاثاء (بتوقيت بغداد)، المستشار الألماني أولاف شولتز، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بدورتها الثامنة والسبعين".





وأكد السوداني أن "هناك تنامياً واضحاً للعلاقة بين العراق وألمانيا، والتقدم في خطة العمل التي اتفق عليها الجانبان، خلال زيارته إلى برلين مطلع العام الحالي، ومنها تنفيذ العقود التي جرى توقيعها مع شركة سيمنز للطاقة، معرباً عن رغبة العراق بتطوير التعاون في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة".





وأشار السوداني "للزيارات التي أجرتها وفود عراقية إلى ألمانيا، ومنها وفد برئاسة وزير الصحة؛ لرفع مستوى التعاون في القطاع الصحي، خصوصاً في مجال تشغيل المستشفيات، معبراً عن رغبة العراق بمشاركة المستشار الألماني في مؤتمر بغداد، المقرر عقده نهاية العام الجاري".





من جانبه، أكد المستشار الألماني "حرص حكومة بلاده على تنفيذ خطة العمل المتفق عليها، ومتابعة عمل الشركات الألمانية في العراق وتوسعته، وإنجاز العقود الموقعة في أوقاتها المحددة، مبيناً استعداد ألمانيا لنقل خبراتها إلى العراق في مجال الطاقة واستثمار الغاز المصاحب".





وأشاد المستشار شولتز بـ"سياسات السوداني التي حققت التقدم الملموس والاستقرار الواضح في البلاد"، مشيراً إلى "زيارة قريبة لوزير الاقتصاد الألماني للعراق، وكذلك أعرب عن رغبته بزيارة العراق"، بحسب البيان.



