مصدر: حكومة كردستان تبحث زيارة بارزاني الى بغداد وموعد اطلاق الرواتب

2023-09-19 20:35:33 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر مسؤول في حكومة اقليم كردستان، اليوم الثلاثاء (19 ايلول 2023)، بعقد حكومة الاقليم اجتماعا برئاسة رئيس وزراء حكومة الاقليم مسرور بارزاني، بشأن نتائج المباحثات مع بغداد.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، انه "سيعقد اجتماع مجلس وزراء حكومة كردستان برئاسة مسرور بارزاني يوم غد لبحث عدة ملفات أبرزها زيارة رئيس الحكومة الأخيرة الى بغداد والتي تضمنت التباحث حول المشاكل العالقة بين الطرفين ومنها ما يتعلق بتوزيع الرواتب".

واضاف المصدر انه "لايوجد حتى الان اي وقت معلوم لتوزيع رواتب موظفي الإقليم مع تازم الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين ولم يستلم الموظفين رواتب شهر تموز وآب حتى اليوم".

وكان مجلس الوزراء الاتحادي قد صوت على اقراض 700 مليار دينار شهريا ابتداء من ايلول، لسداد رواتب موظفي الاقليم.