عمليات الحـشد الشعبي تعيد نازحي 21 قرية في ديالى إلى مناطقهم

2023-09-19 20:40:13 - المصدر: واع

ديالى- واع- ثائر هاديأعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، تمكن قيادة عملياتها من إعادة نازحي 21 قرية إلى مناطق سكناهم في ناحية السعدية بمحافظة ديالى.وذكر إعلام قيادة عمليات الحشد الشعبي في ديالى ببيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "برعاية قائد قاطع عمليات ديالى للحـشد الشـعبي وبحضور الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري ومحافظ ديالى مثنى التميمي، تمت إعادة 21 قرية نازحة في ناحية السعدية بمحافظة ديالى".وأضاف، أن "إعادة النازحين جرت بعد تأهيلها أمنياً وخدمياً وأشرف العامري على عودة العوائل في هذه القرى وإرجاع الحياة فيها إلى طبيعتها حيث تم تأمين عودتهم".وأكد العامري، بحسب البيان على "أهمية تذليل المعوقات والصعوبات كافة التي تحول دون عودة جميع النازحين إلى القرى والمناطق".