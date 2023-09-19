بالصور.. إحباط محاولة تهريب مشتقات نفطية من الأنبار إلى محافظة شمالية

2023-09-19 20:40:16 - المصدر: الفرات نيوز



أحبطت معاونية الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء، محاولة تهريب مشتقات نفطية من محافظة الأنبار إلى إحدى المحافظات الشمالية.

وبناء على معلومات استخباريه دقيقة من قبل المديرية العامة للمعلومات التابعة لمعاونية الاستخبارات والمعلومات بهيئة الحشد في محافظة الأنبار باشرت قوة مشتركة من قسم معلومات الانبار ومفارز من قيادة شرطة المحافظة إلى الموقع في ناحية الصقلاوية وتم ضبط ثلاثة صهاريج مملوءة بالمشتقات النفطية ومعدة للتهريب لإحدى المحافظات الشمالية.

وتدعوكم معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي الإبلاغ عن العناصر الإرهابية المنهزمة كافة وعصابات الجريمة المنظمة والمتاجرة بالمخدرات عبر الخط الساخن ٤٨١ علما أن هوية المتصل ستبقى طي الكتمان.