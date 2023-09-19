خلال 48 ساعة.. الحشد يطيح بشبكة تهريب ثالثة للأجانب

2023-09-19 20:40:16 - المصدر: الفرات نيوز



في عملية هي الثالثة خلال 48 ساعة، نجحت استخبارات اللواء 27 في الحشد الشعبي بتفكيك شبكة تهريب ثالثة أثناء محاولتها تهريب 5 أشخاص يحملون الجنسية التركية من أربيل إلى بغداد بصورة غير شرعية.

وتمكنت القوة من اعتقال أحد أفراد شبكة التهريب (الناقل) وحجز شاحنته (تريلة أكتروز)، حيث تمت العملية في سيطرة مفرق الثرثار في قاطع عمليات شرق الانبار.

وكانت قوة من استخبارات اللواء 27 في الحشد قد نجحت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، من اعتقال أفراد شبكة جديدة لتهريب الأجانب من أربيل الى بغداد بصورة غير شرعية.

واعتقلت القوة أفراد الشبكة المكونة من شخصين بكمين محكم لدى مرورهم بقاطع مسؤولية اللواء شرق الأنبار أثناء محاولتهم تهريب 9 أشخاص يحملون الجنسية الباكستانية من مدينة أربيل إلى العاصمة بغداد بصورة غير شرعية.