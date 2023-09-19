السوداني لميقاتي: ندعم استقرار لبنان وجهوده في تجاوز التحديات الاقتصادية

2023-09-19 21:25:35 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء (19 ايلول 2023)، لرئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في نيويورك دعم العراق لإستقرار لبنان وجهوده في تجاوز التحديات الاقتصادية.

وقال بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، ان "السوداني، التقى في نيويورك، ميقاتي، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بدورتها الثامنة والسبعين".

واضاف، ان "اللقاء شهد التباحث في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تدعيم الشراكة بينهما على مختلف الصعد والمجالات".

وبحسب البيان، اكد رئيس مجلس الوزراء، "دعم العراق لاستقرار لبنان وجهوده في تجاوز التحديات الاقتصادية وآثار الأزمات الإقليمية والعالمية، من منطلق المواقف المبدئية تجاه الأشقّاء، وأهمية تنمية التكامل الاقتصادي، وترسيخ أواصر التعاون بين البلدين، لما فيه مصلحة الشعبين العراقي واللبناني".

ووفقاً للبيان، "ثمّن ميقاتي، خلال اللقاء، مواقف العراق المساندة، واستمرار الدعم الذي يقدمه للبنان"، مشيراً إلى "أهمية الانفتاح على المزيد من الفرص الاقتصادية والاستثمارية ذات النفع المتبادل، فضلاً عن التنسيق المشترك في مواجهة التحديات الاقتصادية وتبعات الأزمات العالمية والتغيّرات المناخية التي طالت دول المنطقة".