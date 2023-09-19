شولتز يؤكد للسوداني استعداده لنقل الخبرة الألمانية في مجال الطاقة للعراق

2023-09-19 21:35:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد المستشار الألماني أولاف شولتز، يوم الثلاثاء، استعداد بلاده لنقل خبرتها في مجال الطاقة واستثمار الغاز إلى العراق، معلناً عن رغبته بزيارة بغداد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير التقى بشولتز في نيويورك، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بدورتها الثامنة والسبعين.

وأكد السوداني أن هناك تنامياً واضحاً للعلاقة بين العراق وألمانيا، والتقدم في خطة العمل التي اتفق عليها الجانبان، خلال زيارة إلى برلين مطلع العام الحالي، ومنها تنفيذ العقود التي جرى توقيعها مع شركة "سيمنز" للطاقة، معرباً عن رغبة العراق بتطوير التعاون في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة.

وأشار للزيارات التي أجرتها وفود عراقية إلى ألمانيا، ومنها وفد برئاسة وزير الصحة؛ لرفع مستوى التعاون في القطاع الصحي، خصوصاً في مجال تشغيل المستشفيات، معبراً عن رغبة العراق بمشاركة المستشار الألماني في مؤتمر بغداد، المقرر عقده نهاية العام الحالي.

من جانبه، أكد المستشار الألماني حرص حكومة بلاده على تنفيذ خطة العمل المتفق عليها، ومتابعة عمل الشركات الألمانية في العراق وتوسعته، وإنجاز العقود الموقعة في أوقاتها المحددة، مبدياً استعداد ألمانيا لنقل خبراتها إلى العراق في مجال الطاقة واستثمار الغاز المصاحب.

وأشاد شولتز بسياسات السوداني التي حققت التقدم الملموس والاستقرار الواضح في البلاد، مشيراً إلى زيارة قريبة لوزير الاقتصاد الألماني للعراق، وكذلك أعرب عن رغبته بزيارة العراق.