2023-09-19 21:43:16 - المصدر: سامسونج

بغداد، العراق - ايلول 2023: أطلقت سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي حملة الطلب المسبق على أحدث وأكبر تلفزيونات سامسونج في العراق، حيث قامت سامسونج مؤخرًا برفع الستار عن تلفزيون QLED 4K مقاس 98 بوصة، متيحةً الفرصة أمام عملائها في العراق ليكونوا أول من يقتني التلفزيون الأكبر من سامسونج، وذلك ما بين 7 سبتمبر وحتى 21 سبتمبر.

حيث تلتزم سامسونج بتطبيق أحدث التكنولوجيا والتقنيات المتطورة لتقديم أفضل تجربة تلفزيونية لعملائها، ويعد تلفزيون سامسونج QLED 4K مقاس 98 بوصة مثالًا حيًا على هذا التفاني. إذ يتميز هذا التلفزيون بجودة صورة استثنائية بفضل تقنية QLED، والمعالج العصبي Quantum 4K والذي توفر تباينًا مذهلاً وألوانًا حية ووضوحًا رائعًا. بالإضافة إلى ذلك، يأتي تلفزيون سامسونج QLED 4K مقاس 98 بوصة مع مجموعة متنوعة من الميزات المتقدمة مثل خاصية مُحسّن الصورة Supersize Picture Enhancer، وتقنية تحسين الصوت، إلى جانب تصميم أنيق فائق النحافة SuperSlim.

ومن الجدير ذكره، أن سامسونج تقدّم للمشترين الأوائل الراغبين باقتناء تلفزيون سامسونج QLED 4K مقاس 98 بوصة فرصة الحصول على أحد هواتف سامسونج القابلة للطي Galaxy Z Fold5 بذاكرة سعة 512GB أو 12GB، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات المميزة؛ مثل: التوصيل والتركيب المجاني، وكفالة لمدة عامين من تاريخ الشراء.

إذ يمكن لعملاء سامسونج في العراق الاستمتاع بتجربة تسوق مذهلة، والتقدم بالطلب المسبق على تلفزيون سامسونج QLED 4K مقاس 98 بوصة الجديد كليًّا عبر متجر سامسونج الإلكتروني في العراق أو من خلال معارض موزعيها ووكلائها الرسميين ونقاط البيع المعتمدة في جميع أنحاء العراق.

حول شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة

تعتبر شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة رائداً عالمياً ملهماً يساهم في رسم معالم المستقبل من خلال أفكار وتقنيات ثورية مبتكرة. وتعمل الشركة على إعادة صياغة عالم أجهزة التلفاز والهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة اللوحية والكاميرات والأجهزة المنزلية الرقمية والطابعات والمعدات الطبية وأنظمة الشبكات وأشباه الموصلات وحلول الإضاءة إل إي دي LED. للحصول على أحدث الأخبار يرجى زيارة غرفة أخبار سامسونج من خلال الرابط: www.samsung.com/