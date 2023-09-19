سلة العراق في مجموعة صعبة بتصفيات آسيا
بغداد اليوم- بغداد
سحبت قرعة التصفيات المؤهلة لكأس آسيا لكرة السلة 2025، مساء اليوم الثلاثاء (19 أيلول 2023) في العاصمة القطرية الدوحة.
ووقعت المنتخبات العربية في مجموعات صعبة نسبيا إذ سيتنافس 8 منتخبات في لقاءات عربية خالصة بالمجموعتين الرابعة والسادسة.
أما منتخب قطر مستضيف النسخة المقبلة فسيلعب في المجموعة الخامسة الصعبة أيضا.
وتبدأ المنافسات في 24 فبراير/ شباط 2024، حيث يتأهل 16 منتخبا من أصل 24 إلى النهائيات التي تستضيفها قطر في 2025.
وجاءت المجموعات كالتالي:
المجموعة الأولى: تايلاند، أستراليا (حامل اللقب)، كوريا الجنوبية، إندونيسيا.
المجموعة الثانية: الصين تايبيه، هونج كونج، الفلبين، نيوزيلندا.
المجموعة الثالثة: الصين، غوام، اليابان، منغوليا.
المجموعة الرابعة: العراق، الأردن، فلسطين، السعودية.
المجموعة الخامسة: إيران، كازاخستان، الهند، قطر.
المجموعة السادسة: البحرين، سوريا، لبنان (وصيف النسخة الماضية)، الإمارات.