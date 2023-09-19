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سلة العراق في مجموعة صعبة بتصفيات آسيا

سلة العراق في مجموعة صعبة بتصفيات آسيا
سلة العراق في مجموعة صعبة بتصفيات آسيا
2023-09-19 22:15:20 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

سحبت قرعة التصفيات المؤهلة لكأس آسيا لكرة السلة 2025، مساء اليوم الثلاثاء (19 أيلول 2023) في العاصمة القطرية الدوحة.

ووقعت المنتخبات العربية في مجموعات صعبة نسبيا إذ سيتنافس 8 منتخبات في لقاءات عربية خالصة بالمجموعتين الرابعة والسادسة.

أما منتخب قطر مستضيف النسخة المقبلة فسيلعب في المجموعة الخامسة الصعبة أيضا.
 

وتبدأ المنافسات في 24 فبراير/ شباط 2024، حيث يتأهل 16 منتخبا من أصل 24 إلى النهائيات التي تستضيفها قطر في 2025.

 وجاءت المجموعات كالتالي:

 المجموعة الأولى: تايلاند، أستراليا (حامل اللقب)، كوريا الجنوبية، إندونيسيا.

 المجموعة الثانية: الصين تايبيه، هونج كونج، الفلبين، نيوزيلندا.

 المجموعة الثالثة: الصين، غوام، اليابان، منغوليا.

 المجموعة الرابعة: العراق، الأردن، فلسطين، السعودية.

 المجموعة الخامسة: إيران، كازاخستان، الهند، قطر.

 المجموعة السادسة: البحرين، سوريا، لبنان (وصيف النسخة الماضية)، الإمارات.

 

 

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