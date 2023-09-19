أربيل.. القبض على ثلاثة متهمين "خطرين" من تجار المخدرات

2023-09-19 22:20:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مكافحة المواد المخدرة في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بالإتجار بالمواد المخدرة وصفتهم بـ"الخطرين"، مشيرة إلى ضبط كيلوغراماً واحداً من المخدرات كانت بحوزتهم.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن قواتها قامت، اليوم، وبعد استحصال قرار قضائي بشأن شبكة للإتجار بالمواد المخدرة، بتشكيل فريق من المديرية بالتعاون مع مديرية أسايش أربيل وكركوك، تمكن من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين خطرين من أرباب السوابق في المخدرات.

وأضاف البيان أنه تم خلال هذه العملية ضبط كمية كيلوغراماً واحداً من المواد المخدرة من أنواع الكريستال والترياق والجامايكا، مع كمية من النقود المزيفة وأرقام سيارات مزيفة مع قنبلة يدوية وعدد من الأسلحة المتنوعة، مبيناً أنه تم فتح أوراق تحقيقية للمتهمين وسيقدمون للمحكمة لينالوا جزاءهم.