مستشار رئيس الوزراء يوضح مكاسب إنجاز قانون الرياضة الموحد

2023-09-19 22:30:08 - المصدر: واع

بغداد - واع - محمد الطالبيأكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الرياضة إياد بنيان، اليوم الثلاثاء، عمل الحكومة المستمر لإنجاز قانون الرياضة الموحد، وفيما أوضح المكاسب المتوقعة منه، حدد موقع إقامة الملعب المهدى من السعودية.وقال بنيان لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" العمل مستمر في إنجاز قانون الرياضة الموحد، والذي سينظم العمل ويدعم الأكاديميات الرياضية والفئات العمرية عبر الأندية المحلية وهنالك توجه حكومي لدعم قطاع الرياضة بشكل عام في البلد".وعن إمكانية استضافة فعاليات رياضية دولية في العراق أشار بنيان، أن" العراق يطمح بعد نجاح خليجي 25 إلى استضافة فعاليات كبرى والحكومة مستعدة لاستقبال ودعم البطولات الرياضية كبطولة آسيا أو العرب أو أي بطولة دولية أخرى؛ لما للبطولات من انعكاس إيجابي على المجتمعات بصورة عامة".ولفت، إلى أن" الحكومة داعمة بشكل كبير للرياضة في البلاد في مختلف القطاعات لإحداث نقلة نوعية في هذا الملف".وبشأن الملعب المهدى من السعودية أكد بنيان، أن" هنالك اتفاقا على إنشاء الملعب قرب مجمع بسمايا السكني على اعتبار وجود توجه بأن تكون العاصمة الإدارية باتجاه بسمايا وبانتظار اللمسات الأخيرة للشروع في التنفيذ".