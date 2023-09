قرعة صعبة للعرب في تصفيات كأس آسيا للسلة بقطر

سحبت في العاصمة القطرية الدوحة مساء الثلاثاء، قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس آسيا لكرة السلة 2025.

وأوقعت القرعة، ممثلي السلة العربية في مجوعات صعبة، فيما ستتنافس 8 منتخبات في لقاءات عربية خالصة بالمجموعتين الرابعة والسادسة.

وتبدأ منافسات التصفيات في 24 فبراير/ شباط 2024، حيث يتأهل 16 منتخباً من أصل 24 إلى النهائيات التي تستضيفها قطر في عام 2025.

وضمت المجموعة الأولى، منتخبات تايلاند، أستراليا (حامل اللقب)، كوريا الجنوبية، رفقة إندونيسيا، وخلت الثانية والثالثة من أي منتخب عربي، حيث ضمت الصين تايبيه، هونغ كونغ، الفلبين، نيوزيلندا، وجاء منتخب الصين، غوام، اليابان، منغوليا في المجموعة الثالثة.

فيما وقع منتخب الأردن في الرابعة رفقة السعودية والعراق وفلسطين، بينما جاء منتخب قطر في الخامسة، مع إيران وكازاخستان والهند، وضمت السادسة منتخبات لبنان وسورية والبحرين والإمارات.

The groups are set! How do you feel about your squad’s road to #AsiaCup 2025? ? pic.twitter.com/Mww56Z0dZC