رئيس الوزراء يؤكد رغبة العراق بتعزيز التعاون مع البرنامج الأممي الإنمائي

2023-09-19 22:55:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رغبة العراق بتعزيز التعاون مع البرنامج الأممي الإنمائي في ثلاثة ملفات.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى في نيويورك، مساء اليوم الثلاثاء (بتوقيت بغداد)، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/UNDP السيد آخيم شتاينر، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 78".وأكد رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، رغبة العراق بتعزيز التعاون مع البرنامج الأممي الإنمائي في ثلاثة ملفات تشكل أولوية للحكومة في إطار هذا التعاون وهي ملف التغيرات المناخية ومشروع قانون الدفع الإلكتروني، فضلا عن ملف الإصلاح الاقتصادي وملف مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية لدى المؤسسات الحكومية.وتابع: "كما أشار إلى خطط التعاون مع البرنامج الأممي في مجال الحوكمة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، مبيناً أن هذه الجوانب ستشكل نقلة نوعية لها آثارها الإيجابية على عدد من التحديات التي يواجهها العراق."من جانبه، أبدى شتاينر، استعداد البرنامج الأممي، لتقديم المساعدة إلى، والتعاون التقني والفني في الأولويات الثلاث التي تحدث عنها ، حيث من المؤمل أن يعقد المسؤولون عن هذا البرنامج ورشة عمل في مشروع الدفع الإلكتروني في بغداد الشهر الجاري.كما أكد إسناد العراق في خططه لمواجهة التغير المناخي وتخطّي آثار الجفاف، وتنفيذ مشاريع الإصلاح، وبرامج تدريبية لتطوير قابليات المؤسسات الحكومية، وإعادة الاستقرار إلى المناطق المحررة.