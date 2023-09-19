بعد قصف مطار عربت.. اليكتي يهاجم حكومتي بغداد واربيل: مواقفهما "خجولة"

2023-09-19 22:55:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

هاجم الاتحاد الوطني الكردستاني، الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان على خلفية احداث قصف مطار عربت يوم امس الاثنين (18 أيلول 2023)، فيما وصف مواقفهما ازاء القصف المتكرر للاقليم بـ"الخجولة".

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في محافظة السليمانية، أمس الاثنين مقتل واصابة 6 من عناصره في القصف الجوي الذي استهدف مطار (عربت) الزراعي في المحافظة.

واكد الجهاز أن "المعلومات الخاصة بالقضية ستبقى طي الكتمان حفاظا على سلامة مجرى التحقيقات، على أن تعلن نتائج التحقيق لشعب كردستان في المستقبل".

تكرار قصف الإقليم

ويصف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، اليوم الثلاثاء (19 أيلول 2023)، مواقف الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بـ"الخجولة".

ويقول سورجي لـ "بغداد اليوم": إن "مواقف بغداد وأربيل تجاه ما حدث يوم أمس من اعتداء على قوة عسكرية رسمية هي جهاز مكافحة الإرهاب في مطار عربت بالسليمانية أقل ما يقال عنها بأنها خجولة وليس فيها أي حرص ومسؤولية وطنية".

ويضيف سورجي، أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يكتفي بالصمت إزاء تكرار الهجمات على أراضي الإقليم بل يختلق الأعذار والحجج للقصف المتكرر".

أمن السليمانية والخروقات

من جانبه ادان رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، أمس الاثنين (18 ايلول 2023)، مقتل واصابة 6 من عناصر جهاز مكافحة الإرهاب في السليمانية بالقصف الذي طال مطار عربت الزراعي.

وقال طالباني في بيان، اطلعت عليه "بغداد اليوم": إن "هذه العملية الإجرامية هي خرق فاضح لحدود إقليم كردستان والعراق وتأتي ضمن المؤامرات التي تستهدف تخريب أمن واستقرار إقليم كردستان ومنطقة السليمانية بشكل خاص"، لافتاً الى أنه "في مواجهة تكرار هذه الخروقات فمن واجب الأطراف السياسية في الإقليم أن تواجه معاً المخاطر والتحديات الأمنية وتحمي كردستان من الأعداء والمغرضين".

ودعا طالباني "الحكومة العراقية إلى تحمل مسؤولياتها الدستورية والوطنية في حماية أرض وسماء العراق بما فيها كردستان وأن لا يسمح بحدوث هذه الخروقات بعد الآن"، مطالبا "الأصدقاء ودول العالم وكل الأحرار إلى موقف جدي والتضامن معنا لوقف هذه الهجمات الإرهابية".

موقف أممي من الهجوم

وادانت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، اليوم الثلاثاء (19 ايلول 2023)، الهجوم الذي حصل على مطار عربت في السليمانية، فيما أكدت أن الهجمات التي تنتهك السيادة العراقية يجب أن تتوقف.

وقالت يونامي في تدوينة تابعتها "بغداد اليوم"، إن "يونامي تدين الهجوم على مطار عربه بمحافظة السليمانية والذي تسبب في وقوع عدد من الضحايا"، مؤكدة أنه "يجب ان تتوقف الهجمات التي تنتهك السيادة العراقية بشكل متكرر".

واشارت الى أنه "لابد من معالجة الشواغل الامنية من خلال الحوار والدبلوماسية وليس من خلال الضربات".

المصدر: بغداد اليوم