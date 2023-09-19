2023-09-19 22:55:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تترقب الأسواق قرار الفيدرالي الامريكي، بخصوص الفائدة يوم غد الأربعاء (20 أيلول 2023)، مع انتظار تصريحات رئيس الفيدرالي الامريكي، جيروم باول، والتي قد يكشف من خلالها مسار الفائدة.

وتشير توقعات معظم المحللين إلى إبقاء الفائدة دون تغيير عند 5.5%، علما أن الفيدرالي كان قد رفع الفائدة 4 مرات في 2023، و7 مرات في 2022.

من جهته، استبعد بنك غولدمان ساكس أن يرفع الفيدرالي الفائدة في نوفمبر تشرين الثاني، لافتاً إلى أن العام المقبل قد يشهد تخفيضات تدريجية في أسعار الفائدة إذا استمر التضخم في التراجع.

وقال رئيس أكاديمية "تريدر" الأمريكية عمرو عبده، إن العوائد على السندات تضع ضغوطا على الأسهم وأرباح الشركات.

وأضاف عبده، أن أسعار الفائدة سوف تظل مرتفعة لفترة أطول مما هو متوقع خاصة وأن أركان الاقتصاد الأمريكي ما زالت متماسكة.

وقال رئيس أبحاث السوق في شركة "أمانة كابيتال" وليد الحلو، إن الأسواق تترقب نتائج اجتماع الفيدرالي غدا للإجابة على عدة تساؤلات أبرزها هل سيتم رفع الفائدة في نوفمبر المقبل؟، وإلى أي مدى ستستمر الفوائد مرتفعة؟

وأضاف الحلو، أنه منذ الاجتماع الماضي وحتى الآن شهدت الأسواق ارتفاع أسعار الطاقة، وهذا سيكون له تأثير على التضخم، الذي يعد هدفاً أساسياً للبنوك المركزية.

وأشار إلى أن الفيدرالي يجب أن يوضح متى سيكون رفع آخر للفائدة، وهل سنشهد رفعا جديدا بعد اجتماع نوفمبر تشرين الثاني المقبل.





المصدر: العربي الجديد