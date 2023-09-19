2023-09-19 22:55:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء (19 أيلول 2023)، ان قوة من الشرطة الاتحادية، ألقت القبض على متهم بحوزته كتب اثرية ثمينة في العاصمة بغداد.

وأفاد بيان للداخلية تلقته "بغداد اليوم"، بان "قوة من اللواء الآلي الثالث الفرقة الآلية شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري ومفرزة من جهاز المخابرات العراقي/ مكتب الرشيد، ألقت القبض بكمين محكم في منطقة (شهداء السيدية) على متهم يستقل عجلة نوع (النترا)، ضُبِطَت بحوزته 3 كتب أثرية باللغة السريانية، وسلاح (مسدس) ومبلغ أكثر من 267 ألف دينار".

وأوضحت الداخلية ان "عملية إلقاء القبض، تمت وفقاً لمعلومة استخبارية بوجود أحد مهربي الآثار ضمن قاطع المسؤولية يروم نقل مجموعة من الكتب الأثرية وبيعها".

وأشارت الى انه "وعلى أثر المعلومة تم تشكيل فريق أمني مشترك، وبعد جمع المعلومات والتحري تم نصب كمين محكم للمتهم والقبض عليه بالجرم المشهود" لافتة الى "إحالة المتهم مع المضبوطات الى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".