وزير الدفاع يكشف مصير المعارضة الإيرانية في العراق ويؤكد: "السيادة خط أحمر"

2023-09-19 23:15:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أكد وزير الدفاع ثابت العباسي، اليوم الثلاثاء (19 أيلول 2023)، إن وجود المعارضة الإيرانية الكردية انحصر في 5 معسكرات داخل البلاد.

وقال العباسي في تصريحات متلفزة تابعتها "بغداد اليوم"، إن "القوات العراقية انتشرت على الحدود مع إيران"، مبينا ان "الدستور العراقي لا يسمح بوجود أي تنظيم مسلح داخل حدودنا".

وشدد على انه "لا نسمح بالتجاوز على السيادة العراقية وهي خط أحمر، ولا نسمح باستخدام أراضينا تهديداً لأي من دول الجوار".

وأضاف أنه "لدينا طرقاً دبلوماسية وسياسية لحل المشكلات مع إيران وتركيا".

أما فيما يخص القوات الأميركية، فأكد وزير الدفاع العراقي أنه لا توجد أي قواعد عسكرية أميركية على أراضي بلاده، لافتا الى أن هناك مستشارين عسكريين من التحالف الدولي يقدمون المشورة في التدريب والتسليح.

كما كشف أنه تم تشكيل لجنة عسكرية عليا بين بغداد وواشنطن لمواجهة الإرهاب وتنظيم عمل المستشارين، موضحاً أن اجتماعات اللجنة مستمرة وقد عقد آخر اجتماع قبل أيام في قاعدة عين الأسد، مؤكدا عدم الحاجة إلى قوات قتالية وقواتنا جاهزة لحماية الأراضي العراقية".

يذكر أنه في مارس الماضي، وقع أمين مجلس الأمن القومي الإيراني السابق علي شمخاني، ونظيره العراقي قاسم الأعرجي، على اتفاقية "التعاون الأمني المشترك"، بعد مفاوضات بدأت على وقع هجمات متعددة بالصواريخ والمسيرات ضد مواقع داخل إقليم كردستان.

وفي 11 تموز الفائت، قال رئيس الأركان الإيراني محمد باقري إن بلاده ستستأنف الهجمات على إقليم كردستان العراق في حال "لم تفِ بغداد بالتزاماتها بشأن الجماعات المسلحة"، وأمهل الحكومة العراقية حتى سبتمبر الحالي لنزع أسلحة الأحزاب الكردية الإيرانية المناوئة لطهران.

يشار إلى أن الحرس الثوري الإيراني شن في سبتمبر من العام الماضي هجوماً بأكثر من 70 صاروخ أرض - جو والعشرات من الطائرات المسيرة المفخخة على كردستان العراق، استهدفت مقرات "الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني" ومدرسة للاجئين الإيرانيين ومخيمات اللاجئين في قضاء كويسنجق بمحافظة أربيل، ومقرات جناحي "حزب الكوملة الكردستاني" في منطقة زركويز بمحافظة السليمانية، ومقرات "حزب الحرية الكردستاني الإيراني" في جنوب أربيل.



المصدر: العربية الحدث