2023-09-19 23:25:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اصدرت وزارة الخارجية التركية اليوم الثلاثاء (19 ايلول 2023)، بيانًا خطيرًا بشأن قصف مطار عربت في السليمانية، حيث اتهمت بشكل صريح تعاون بعض الأجهزة الأمنية في السليمانية بالتعاون مع حزب العمال الكردستاني، مستدلة بذلك على صحة اجراءاتها ضد السليمانية التي وصفتها بأنها اصبحت "مختطفة" لدى حزب العمال الكردستاني.

وقال بيان الخارجية ان "مجموعة من جهاز مكافحة الإرهاب التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني كانت تتدرب مع مجاميع تابعة لمسلحي البكه كه في المطار ذلك ما نراه تطوراً خطيراً".

وطالبت الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة كردستان لـ"محاربة الإرهاب بشكل صادق وملموس" وان تعترف بحزب العمال كمنظمة إرهابية.



