"3 ملفات لها الأولوية في العراق".. مسؤول أممي للسوداني: مستعدون للدعم

2023-09-19 23:25:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أبلغ مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، آخيم شتاينر، اليوم الثلاثاء (19 أيلول 2023)، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، استعداد المنظمة دعم العراق في "ثلاثة ملفات لها الأولوية في البلاد".

وأفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقته "بغداد اليوم"، بان "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ألتقى في نيويورك، مساء اليوم الثلاثاء (بتوقيت بغداد)، المسؤول الأممي، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 78".

وأكد رئيس مجلس الوزراء "رغبة العراق بتعزيز التعاون مع البرنامج الأممي الإنمائي في ثلاث ملفات تشكل أولوية للحكومة في إطار هذا التعاون وهي ملف التغيرات المناخية ومشروع قانون الدفع الإلكتروني، فضلا عن ملف الإصلاح الاقتصادي وملف مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية لدى المؤسسات الحكومية".

كما أشار السوداني إلى "خطط التعاون مع البرنامج الأممي في مجال الحوكمة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي،" مبيناً، أن "هذه الجوانب ستشكل نقلة نوعية لها آثارها الإيجابية على عدد من التحديات التي يواجهها العراق".

من جانبه، أبدى شتاينر، استعداد البرنامج الأممي، لتقديم المساعدة والتعاون التقني والفني في الأولويات الثلاث التي تحدث عنها السوداني" لافتا الى انه "من المؤمل أن يعقد المسؤولون عن هذا البرنامج ورشة عمل في مشروع الدفع الإلكتروني في بغداد الشهر الجاري".

كما أكد المسؤول الأممي "إسناد العراق في خططه لمواجهة التغير المناخي وتخطّي آثار الجفاف، وتنفيذ مشاريع الإصلاح، وبرامج تدريبية لتطوير قابليات المؤسسات الحكومية، وإعادة الاستقرار إلى المناطق المحررة".