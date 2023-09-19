(العراق أجمل).. رئاسة الوزراء تطلق حملة لتطوير المحافظات ماعدا بغداد وإقليم كوردستان (وثيقة)

2023-09-19 23:30:21 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، إطلاق حملة (العراق اجمل) في جميع المحافظات العراقية عدا العاصمة بغداد وإقليم كوردستان، فيما بيّن أن الخطة تتضمن تطوير الطرق الرئيسية والجسور وضفاف الأنهار.

وبينت وثيقة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز إنه "تقرر إطلاق حملة خدمية تحت اسم (العراق اجمل)، تتضمن تشكيل فريق في كل محافظة (عدا بغداد ومحافظات إقليم كوردستان تكون برئاسة المنسق العام لشؤون المحافظات احمد عبد الزهرة الفتلاوي وعضوية كل من المحافظ، ومديري الدوائر ذات العلاقة، وممثل عن مكتب رئيس مجلس الوزراء-قسم المتابعة".

وأضافت الوثيقة التي جاءت بتوقيع احسان العوادي، مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إن "الفريق يتولى على غرار حملة بغداد أجمل، مهمة الاعداد والاشراف على خطة الصيانات الطارئة وتطوير (الطرق الرئيسة، الجسور، الحدائق العامة والمتنزهات، ضفاف الأنهار)، مع استعانة الفريق بمن يراه مناسباً لغرض انجاز مهام عمله، على ان تكون مدة الحملة (6) أشهر".