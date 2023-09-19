رئيس الوزراء يوجه دعوة رسمية لنظيره الإسباني لزيارة العراق

2023-09-19 23:35:01 - المصدر: واع

بغداد – واعوجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، دعوة رسمية لنظيره الإسباني بيدرو سانشيز لزيارة العراق.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى في نيويورك، مساء اليوم الثلاثاء (بتوقيت بغداد)، رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، وذلك على هامش مشاركته في الدورة الـ 78 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة".وأضاف، أنه "جرى، خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المتبادل في مجالات عدة، إذ أكد السوداني أهمية تفعيل عمل اللجنة العراقية الإسبانية المشتركة، مرحّباً بعقد الاجتماع الدوري الثالث عشر للّجنة في العاصمة بغداد في شهر تشرين الثاني المقبل".وقدّم رئيس الوزراء دعوة رسمية لنظيره الإسباني لزيارة العراق، من أجل تعزيز آفاق التعاون والتباحث بشأن عدد من الملفات الاقتصادية، داعياً الشركات الإسبانية للانخراط في مشروع طريق التنمية الكبير، الذي يعد بوابة لتدعيم الاقتصاد وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعراق والمنطقة، وكذلك الشركات العاملة في مجال التصنيع الحربي وسكك الحديد، والشركات المتخصصة في مجال الزراعة وتقنيات الري الحديثة.من جانبه عبر سانشيز عن رغبته في تلبية الدعوة الرسمية وزيارة العراق في أقرب فرصة ممكنة، كما دعا إلى إجراء زيارات متبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين الصديقين، مؤكداً أن إسبانيا تواجه أيضاً تحديات شحة المياه والتصحر، ولديها تجربة رائدة في مجال تقنين استخدام المياه في الزراعة، داعياً العراق للانضمام إلى (التحالف الدولي للصمود في مواجهة الجفاف) الذي بادرت بتشكيله إسبانيا والسنغال ويضم أكثر من 40 دولة ومنظمة دولية، ويهدف إلى تسريع العمل للاستعداد، بشكل أفضل، للجفاف ومساعدة البلدان في تخطي آثاره.