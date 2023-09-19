دوري أبطال أوروبا.. نيوكاسل يفرض التعادل على ميلان

2023-09-19 23:35:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أحبط نيوكاسل، العائد إلى دوري الأبطال لأول مرة منذ 20 عاما، مضيفه ميلان بطل المسابقة سبع مرات وفرض عليه التعادل السلبي الثلاثاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى.

وتعامل مدرب نيوكاسل، إيدي هاو بالشكل المناسب مع المباراة، بداية مع تجربته الأولى على الإطلاق في دوري الأبطال، لكن ميلان دخل في الأجواء تدريجيا وبدأ تهديد مرمى ضيفه إن كان عبر الوافد الجديد النيجيري صامويل شوكويزي أو المخضرم الفرنسي أوليفييه جيرو، والبرتغالي رافايل لياو، والبوسني رادي كرونيتش، والفرنسي الآخر تيو هرنانديز، لكن الحارس نيك بوب كان لهم بالمرصاد.

ورغم بعض الفرص الأخرى لميلان، لا سيما للياو وجيرو اللذين بالغا في الاستعراض، انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي مع 14 محاولة لصاحب الأرض خلال النصف الأول مقابل اثنتين فقط لنيوكاسل الذي بدا أفضل دفاعيا في الشوط الثاني، مقفلا المساحات على لاعبي ميلان.

وتعرض ميلان لضربة في أواخر اللقاء بإصابة حارسه الفرنسي مايك مانيان الذي ترك مكانه للوافد الجديد ماركو سبورتييلو في الدقائق الأخيرة التي ضغط خلالها فريقه من دون أن ينجح في الوصول إلى شباك نيوكاسل.

ويشكل هذا التعادل نتيجة مخيبة لفريق ميلان، القادم من هزيمة مذلة في الدوري أمام جاره إنتر 1-5، لاسيما بأن المجموعة الأولى من دوري الأبطال تضم مضيفيه في الجولتين المقبلتين باريس سان جيرمان الفرنسي وبوروسيا دورتموند اللذين يلتقيان لاحقا على أرض الأول.





المصدر: وكالات