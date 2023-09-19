على غرار بغداد.. أمر ديواني بإطلاق حملة "العراق أجمل"

2023-09-19 23:35:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن مكتب رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء (19 أيلول 2023) عن إطلاق حملة خدمية تحت اسم (العراق أجمل).

وبحسب أمر ديواني حصلت "بغداد اليوم" على نسخة منه فانه تقرر "تشكيل فريق في كل محافظة (عدا بغداد ومحافظات اقليم كردستان) يكون الفريق برئاسة أحمد عبد الزهرة الفتلاوي/ المنسق العام لشؤون المحافظات وعضوية كل من: (المحافظ، ومدراء الدوائر ذات العلاقة، وممثل عن مكتب رئيس مجلس الوزراء- قسم المتابعة).

ويتولى هذا الفريق وفقاً للأمر الديواني " وعلى غرار حملة (بغداد أجمل)، مهمة الاعداد والاشراف على خطة الصيانات الطارئة وتطوير (الطرق الرئيسة، الجسور، الحدائق العامة والمتنزهات، ضفاف الأنهار).

وللفريق "الاستعانة بمن يراه مناسباً لغرض انجاز مهام عمله على ان تكون مدة الحملة 6 أشهر، بحسب الأمر الديواني.