مدرب الكهرباء يكيل المديح للاعبيه بعد مباراة الكويت الآسيوية ويتوعد فرق الدوري المحلي

2023-09-19 23:40:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصف مدرب نادي الكهرباء، اليوم الثلاثاء، فريقه بأنه كان "أفضل وأدى مستوى متميزاً" أمام نظيره الكويت الكويتي في كأس الاتحاد الاسيوي، فيما بيّن أن فريقه يمتلك الشخصية والثقة مع احتياجه لفترة أطول لانسجام اللاعبين.

وقال مدرب الكهرباء لؤي صلاح بعد تعادل فريقه سلباً أمام الكويت الكويتي في اولى المباريات بكأس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، "كنا متسيدين للمباراة وكنا افضل من الفريق الكويتي وتمكنا من تجاوز مرحلة قصر الاعداد وعملنا على عنصرين وهما التحضير الذهني والتكتيكي الخططي داخل الملعب".

وأضاف صلاح، "لقد طالبنا اللاعبين قبل اللقاء ان يكونوا شجعاناً وواثقين من أنفسهم وهو يخوضون لأول مرة المنافسات على مستوى آسيوي وبعد سماعهم للنصيحة أصبحوا جاهزين وأدوا بشكل رجولي ومستوى جيد".

واشار إلى ان "اللاعبين فعلا كانوا على مستوى المسؤولية رغم قصر فترة الاعداد ولم يقصروا بادائهم"، مبينا بالقول "اعتقد اننا نجحنا رغم فقدان نقاط اللقاء بالكامل وسنعمل على اعداد الفريق بشكل افضل للمباريات المقبلة".

وأشاد المدرب بـ"اداء لاعبيه المحليين والمحترفين على حد سواء"، مؤكدا ان "لاعبنا المحلي لا يختلف عن مستوى المحترفين المتواجدين بصفوف الفريق وان جميع اللاعبين ادوا وطبقوا ما طلبا منهم وقدموا مستوى متميز".

ولفت صلاح الى أن "الفريق هذا الموسم سيكون أفضل من الموسم السابق وانه يمتلك الشخصية والثقة لكنه يحتاج الى فترة اطول لانسجام اللاعبين فيما بينهم بشكل افضل".