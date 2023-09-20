باريس يتخطى دورتموند وبرشلونة يكتسح أنتويرب بخماسية بدوري الأبطال

2023-09-20 00:25:04 - المصدر: واع

متابعة - واعأسقط باريس سان جيرمان ضيفه بوروسيا دورتموند (2-0)، فيما تمكن برشلونة من اكتساح رويال أنتويرب بنتيجة (5-0) ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.وسجل هدفي المباراة لباريس ، كيليان مبابي وأشرف حكيمي في الدقيقتين 49 و58.وبهذا الفوز الثمين، صحح بطل فرنسا مساره بعد الخسارة في المباراة الأخيرة بالدوري أمام نيس، في الدوري الفرنسي.وفي مباراة اخرى، استهل برشلونة مشواره في دوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء، بالانتصار بنتيجة (5-0) خلال مواجهة رويال أنتويرب البلجيكي، على ملعب "مونتوجويك".وسجل لبرشلونة، جواو فيليكس (هدفين) في الدقائق 11 و67، ليفاندوفسكي 19*، وجافي 54*، وبجيلي باتاي (بالخطأ في مرماه).وبهذا الانتصار يعتلي برشلونة قمة المجموعة الثامنة برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع الوصيف بورتو، بينما يقبع رويال أنتويرب في ذيل الترتيب بدون نقاط.