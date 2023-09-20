واشنطن تدين الهجوم على مطار عربت

2023-09-20 00:25:04 - المصدر: واع

بغداد – واعأدانت السفارة الأمريكية في بغداد، الهجوم على مطار عربت في محافظة السليمانية.وذكرت السفارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "ندين الهجوم على مطار عربت في محافظة السليمانية، ونؤكد من جديد دعمنا لإحترام سيادة العراق ووحدة أراضيه، وأن كلاهما ضروري لاستقرار العراق وأمنه. ونقدم تعازينا لأولئك الذين فقدوا أحباءهم".