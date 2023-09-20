رئيس الوزراء يؤكد رغبة العراق في تنشيط العلاقات مع بلغاريا

2023-09-20 00:35:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رغبة العراق في تنشيط العلاقات مع بلغاريا.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى مساء اليوم الثلاثاء (بتوقيت بغداد)، رئيس جمهورية بلغاريا رومن راديف، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثامنة والسبعين المنعقدة في نيويورك."وأضاف، أنه "جرى، خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيد التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والأمنية وفي مجال الصحة والزراعة، ومواجهة التحديات المناخية، كما شهد اللقاء بحث استئناف أعمال اللجنة العراقية البلغارية المشتركة، من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أفضل."وأشار إلى "تاريخ العلاقات العراقية البلغارية الممتد، والدور البلغاري الداعم للعراق، ضمن مهمة بعثة حلف شمال الأطلسي/الناتو، في مجال التدريب وتعزيز القدرات القتالية للقوات العراقية على مسار مكافحة الإرهاب"، مبينا "رغبة العراق في تنشيط العلاقات مع بلغاريا، وتوقيع مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في البلدين الصديقين."ودعا الشركات البلغارية إلى "انتهاز الفرص الاستثمارية في العراق، وتعزيز الشراكة الاقتصادية ورفع مستوى التبادل في مختلف المجالات".من جانبه، أبدى الرئيس راديف، اهتمام بلاده بالمشاركة في مشروع طريق التنمية، مؤكداً رغبة القطاعات الصناعية والاقتصادية البلغارية في المساهمة ومدّ الشراكة الاقتصادية ضمن هذا المشروع الحيوي الواعد.