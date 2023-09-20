رئيس الوزراء يدعو الشركات النرويجية إلى العمل في العراق

2023-09-20 01:40:02 - المصدر: واع

بغداد – واعدعا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الشركات النرويجية إلى العمل في العراق، والإفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى في نيويورك، مساء أمس الثلاثاء (بتوقيت بغداد)، رئيس وزراء مملكة النرويج يوناس جار ستوره، وذلك على هامش مشاركته في الدورة الـ 78 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة."وأضاف، أنه "شهد اللقاء التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية توطيدها، عبر تفعيل التعاون المشترك في مختلف المجالات".وثمّن رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، مشاركة النرويج العسكرية ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي/الناتو، والمساهمة في دعم وتدريب القوات الأمنية العراقية في حربها ضد الإرهاب.وحثّ النرويج على إعادة التمثيل الدبلوماسي المقيم، وفتح السفارة النرويجية في بغداد؛ من أجل تطوير العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، داعياً الشركات النرويجية إلى العمل في العراق، والإفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.من جانبه، أكد ستوره أن العراق والنرويج يتشابهان اقتصادياً من حيث اعتمادهما على النفط والغاز، وأن بلاده تمتلك الخبرة في استثمار الواردات من خلال صندوق النرويج السيادي، وكذلك خبرتها في مجال استثمار الغاز المصاحب، مثمناً جهود السيد السوداني في تحقيق الاستقرار للبلد، فضلاً عن جهود العراق في دعم استقرار المنطقة، من خلال تقريب وجهات النظر بين الدول الإقليمية، ما ينعكس على أمنها وازدهار شعوبها.