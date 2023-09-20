دول التعاون الخليجي وأميركا تناشد إيران التعاون مع الطاقة الذرية

2023-09-20 06:30:08 - المصدر: العربي الجديد

ذكرت دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، في بيان مشترك، أنها تجدد دعواتها لإيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وصدر البيان يوم الأربعاء بعد اجتماع وزاري للولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي في نيويورك.

وتضمن البيان أيضًا دعوة إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية العراقية.

كما دعوا الحكومة العراقية إلى الإسراع بتسوية الوضع القانوني الداخلي للاتفاق الكويتي العراقي في 2012 لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، وضمان استمرار سريان الاتفاق.

وشارك في الاجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي.

(رويترز)