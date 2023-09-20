2023-09-20 09:10:12 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن تسليم القوات الأرمينية أسلحتها في قره باغ، شرط أساسي لوقف باكو عمليتها العسكرية. وقال مكتب الرئاسة الأذربيجانية إن علييف تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي، وأوضح خلاله أن باكو وجدت نفسها مضطرة لبدء عملية عسكرية محدودة لمكافحة الإرهاب […]

ظهرت المقالة باكو تضع شرطا أساسيا لوقف عمليتها العسكرية في قره باغ أولاً على ايرث نيوز.