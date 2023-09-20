2023-09-20 09:10:12 - المصدر: ايرث نيوز

استشهد اليوم الأربعاء، شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر للاجئين الفلسطينيين، قرب مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية، في وقت ارتفع فيه عدد شهداء عملية اقتحام مخيم جنين إلى 4 شهداء، إضافة إلى شهيد في غزة. وكشفت مصادر طبية إن مواطناً فلسطينياً قتل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم عقبة جبر، […]

ظهرت المقالة فلسطين: سقوط شهداء بعد اقتحام إسرائيلي لغزة وجنين ومخيم أريحا أولاً على ايرث نيوز.