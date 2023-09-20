2023-09-20 09:10:12 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ شهدت تونس الليلة الماضية انقطاعا مفاجئا للتيار الكهربائي شمل مختلف مناطق البلاد. ووفقا لما أفادت به الشركة التونسية للكهرباء والغاز، فإن انقطاع التيار الكهربائي شمل كامل البلاد، وأن الأسباب لا تزال غير معلومة. ونفى مدير الاتصال بالشركة التونسية صحة ما تم تداوله حول وقوع انفجار في محطة “رادس” مؤكدا أن الفرق الفنية تعمل لإعادة الكهرباء. وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ […]

ظهرت المقالة تونس.. انقطاع مفاجئ للكهرباء يشمل كل البلاد أولاً على ايرث نيوز.