بـ270 مليار دولار.. العراق خامس أكبر ناتج محلي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

2023-09-20 09:15:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / امتلك العراق خامس أكبر ناتج محلي إجمالي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام 2022 الماضي، بواقع 270.36 مليار دولار.

جاء ذلك، وفق جدول لشركة (statista) الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز.

والناتج المحلي الإجمالي هو مؤشر اقتصادي يقيس القيمة النقدية لإجمالي السلع والخدمات التي أُنتجت داخل حدود منطقة جغرافية ما (بلد مثلا) خلال مدة زمنية محددة (سنة أو نصف سنة مثلا).والناتج المحلي الإجمالي ليس مؤشرا على الرفاهية الاجتماعية ولا على الثروة الإجمالية.

وبحسب الشركة الألمانية، احتلت السعودية المرتبة الأولى في الناتج المحلي الاجمالي بترليون و108 مليارات دولار، تلتها الإمارات بـ 507.54 مليار دولار، ثم مصر ثالثاً بـ475.23 مليار دولار، وإيران رابعاً بـ 321 مليار دولار، في حين حل العراق خامساً.

هذا وجاءت قطر سادساً بـ 225 مليار دولار، والجزائر سابعاً بـ 195 مليار دولار، والكويت ثامناً بـ 184 مليار دولار، والمغرب تاسعاً بـ 138 مليار دولار، وعُمان عاشراً بـ 114 مليار دولار.