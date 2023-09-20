2023-09-20 09:25:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

أعلنت مديرية الاستخبارات والأمن، اليوم الاربعاء (20 أيلول 2023)، اعتقال خمسة إرهابيين وتجّار للأعضاء البشرية في محافظتي بغداد وميسان.

المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ذكرت، أنه "وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات والأمن في ميسان التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع، من القاء القبض على ثلاثة مطلوبين للقضاء وفق احكام المادتين (٤ إرهاب، ٤٣١)، من خلال تواجدهم في قضاء كميت بمحافظة ميسان".

وأضافت، أنه "ومن خلال العمل المتواصل لمتابعة عصابات الجريمة المنظمة، استطاعت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة الى المديرية ذاتها، من الاطاحة بمتهمين اثنين في منطقة السيدية ببغداد؛ لقيامهما بعملية الاتجار بالأعضاء البشرية وبالجرم المشهود وأحالتهما الى الجهات المختصة أصولياً".







