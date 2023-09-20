بدرجة وزير.. احسان العوادي مديرًا لمكتب السوداني
بغداد اليوم -
وزارة العدل تعلن عن صدور العــــدد الجـــديد من جريدة الوقــــائع العراقية بالرقم (4736)
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اعلنت وزارة العدل عن صدر العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4736)، والذي تضمن عـــدداً من القرارات .
وقالت الوزارة ، إن العدد تضمن صدور قرار صادر عن مجلس النواب رقم (49) لسنة 2023 المتضمن الموافقة على تعيين السيد احسان ياسين شاكر حسين العوادي بمنصب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء بدرجة وزير .
واضافت ، ان العدد تضمن ايضا قرار صادر عن المحكمة الاتحادية العليا رقم (95/ اتحادية /2023) في 16/ 7/2023 المتضمن ( 1. الحكم بعدم دستورية عبارة ( تملك الدار أو الشقة السكنية ، التي يمتلكها الشهيد قبل استشهاده باسم زوجته وأولاده ) من البند (2/أ) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1750 لسنة 1980 ) 2. التصدي لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (914 لسنة 1986) والحكم بعدم دستوريته ، بالاضافة الى صدور قرار صادر عن لجنة تجميد أموال الارهابيين رقم (18) لسنة 2023 .
إعلام وزارة العدل
20/ ايلول / 2023
يتبع ...