التعليم تصدر أوامر بنقل الأوائل من مؤسسات الدولة إلى تشكيلاتها الجامعية

2023-09-20 10:00:29 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء (20 أيلول 2023)، اصدار أوامر وزارية جديدة لنقل الأوائل من مؤسسات الدولة إلى تشكيلاتها الجامعية.

وذكرت الوزارة في بيان لها، تلقته "بغداد اليوم"، انها" أصدرت 45 أمرا وزاريا جديدا لنقل خدمات الخريجين الأوائل المعينين في عدد من مؤسسات الدولة إلى تشكيلاتها، مشيرة الى أن" هذا الاجراء يأتي استنادا الى المادة 2 من قانون رقم 67 لسنة 2017 ومضمون كتاب وزارة المالية بالعدد 40585 في 2023/7/16 وملحقه 54555 في 2023/8/24.

ودعت الوزارة" المنقولين الى استكمال إجراءات الانفكاك الأصولية والمباشرة في جهات التوزيع الجديدة".