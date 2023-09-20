اعتقال عصابة "تنويم مغناطيسي" أجنبية في بغداد

2023-09-20 10:25:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / أعلنت قيادة شرطة بغداد، يوم الأربعاء، القبض على عصابة أجنبية للتنويم المغناطيسي، ضمن منطقة زيونة شرقي العاصمة.

وذكرت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "ممارسات أمنية نفذتها دوريات النجدة، من خلال التجول داخل الأزقة والشوارع العامة، للقبض على كل ماهو مخالف للقانون، نتج عنها القبض على عصابة متكونة من شخصين (رجل وامرأة) من (الجنسية الأجنبية) تقوم بالسرقة عن طريق التنويم المغناطيسي".

وأضافت أن "عملية القبض تمت بعد استنجاد أحد المواطنين بالدورية، مخبراً بوجود أشخاص يرومون سرقته ضمن شارع الربيعي في زيونة، وعلى الفور تم إشعار السيطرة المركزية وبدلالة طالب النجدة وبوقت قياسي تم القبض عليهم، حيث اعترفوا بمحاولتهم السرقة، وجرى تسليمهم إلى مركز الشرطة أصولياً".